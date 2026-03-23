23/03/2026 13:32

【中東戰火】國際能源總署：中東40多處能源資產嚴重受損，考慮進一步釋放原油儲備

《經濟通通訊社23日專訊》國際能源總署署長比羅爾表示，中東9個國家40多處能源資產因戰爭遭受「嚴重或非常嚴重」的破壞，可能會延長衝突結束後全球供應鏈的中斷時間。



比羅爾周一（日23）在澳洲首都坎培拉的國家新聞俱樂部表示，這次破壞意味著油田、煉油廠和管道需要一段時間才能恢復營運。



他說：「不僅是石油和天然氣，還有全球經濟的一些重要命脈，例如石化產品、化肥、硫磺、氦氣的貿易都中斷，這將對全球經濟造成嚴重後果。」



比羅爾表示，如果戰爭在未來幾天或幾周內進一步擾亂全球能源市場，可能會根據需要釋放更多石油儲備。不過，他指出，由於霍爾木茲海峽的航運幾乎停滯，解決燃料供應中斷的唯一真正方法是重新開放這條主要貿易通道。(rc)