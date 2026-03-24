24/03/2026 17:08
《外圍焦點》多名歐洲央行官員發表講話，美國公布製造業PMI
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▷ 特朗普宣布推遲對伊朗軍事行動，油價下跌美股反彈
▷ 港股恒指收報25063點，升681點成交3031億元
▷ 歐洲央行官員將發表講話，美國公布製造業PMI數據
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▷ 歐洲央行官員將發表講話，美國公布製造業PMI數據
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行管委斯萊彭發表講話。9:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在一場關於數字歐元的聽證會上發言。11:45pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。
數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月綜合採購經理人指數；3月服務業採購經理人指數。5:30pm，英國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.7降至50；3月綜合採購經理人指數料由53.7降至52.8；3月服務業採購經理人指數料由53.9降至52.9。今晚9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由51.6降至51.5；3月綜合採購經理人指數料維持於51.9；3月服務業採購經理人指數料由51.7升至52。
在美國，今日公布業績的公司有：獵豹移動(US.CMCM)、禾賽(US.HSAI)、蘭亭集勢(US.LITB)、諾亞控股(US.NOAH)、一起教育科技(US.YQ)等。(wa)