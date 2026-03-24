25,063.71
+681.24
(+2.79%)
8,499.53
+191.71
(+2.31%)
4,830.89
+118.41
(+2.51%)
3,881.28
+68.00
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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24/03/2026 17:05
歐元兌美元報1.1588，德國3月製造業PMI初值升至51.7勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.266
|98.950
|0.316
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.64/68
|158.47/51
|158.42/46
|歐元/美元
|1.1586/90
|1.1605/09
|1.1613/17
|英鎊/美元
|1.3389/93
|1.3426/30
|1.3427/31
|美元/瑞郎
|0.7870/74
|0.7863/67
|0.7863/67
|美元/加元
|1.3745/49
|1.3740/44
|1.3720/24
|澳元/美元
|0.6961/65
|0.6987/91
|0.7010/14
|紐元/美元
|0.5822/26
|0.5845/49
|0.5857/61
|美元/人民幣
|6.8895/99
|6.8852/56
|6.8803/07
|美元/港元
|7.8318/22
|7.8358/62
|7.8340/44
*上述報價只供參考用