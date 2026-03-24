24/03/2026 07:53

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▷ 道指收市升631點，標普及納指同漲

▷ 國際油價單日跌11%，布蘭特期油報94.89美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普周一（23日）主動宣布，將要求伊朗開放霍爾木茲海峽的最後通牒押後5日，暫時不對伊朗發電廠及能源基礎設施發動軍事打擊。消息導致油價大幅回落，美股盤中大漲。不過，伊朗官方隨後否認雙方曾進行直接會談，令美股升幅於尾市顯著收窄。道指一度升1135點，高見46712點，收市升631點，或1.38%，報46208.47點；標普500指數升74.52點，或1.15%，報6581點；納指升299.15點，或1.38%，報21946.76點。半導體板塊成為升市火車頭。市場對供應鏈中斷的憂慮大幅減弱，推動資金重新湧入科技股。博通(US.AVGO)升4.1%，邁威爾科技(US.MRVL)升2.6%。其他科企重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升3.5%，英偉達(US.NVDA)升1.7%，Meta(US.META)升1.8%，蘋果(US.AAPL)升1.4%，亞馬遜(US.AMZN)升2.3%。*油價大跌11%*隨著軍事衝突進一步升級的威脅暫時解除，國際油價及避險資產應聲下挫。布蘭特期油單日急跌11%，跌破100美元大關，報每桶94.89美元。紐約期油單日大跌約11%，報每桶87.41美元同時，避險資金流出債市，美國10年期國債孳息率從4.4%以上的高位回落，報4.334%。 ​現貨黃金一度失守每盎司4100美元，其後收復部分失地，最新報4405美元，仍跌約2.1%。紐約期金同樣受壓，日內跌幅約3.5%，報4443美元。美匯指數午市後一度跌穿99關口，尾市跌幅收窄至0.5%，報約99。美元兌日圓一度逼近160，盤中高見至159.65，其後反覆回落，報158.17%，下跌0.6%。歐元兌美元匯率反覆震盪，報1.1625，升約0.5%。(jf)