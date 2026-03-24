24/03/2026 08:11

【中東戰火】中東戰火第25日，特朗普主動延遲最後通牒，伊朗嘲他退縮

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普周一（23日）主動宣布，由於美國與伊朗的談判取得初步進展，將原定於本港時間周二清晨到期的開放霍爾木茲最後通牒延後5日。不過，伊朗隨即否認雙方談判。



特朗普表示，美伊雙方在過去兩日進行了「非常良好且富有成效的對話」。為配合正在進行的外交斡旋，美軍的行動將暫時押後，令市場避險情緒獲得短暫喘息的空間。



伊朗外交部隨即強調，德黑蘭與華盛頓之間並未進行任何形式的談判或對話。伊朗法爾斯通訊社亦引述消息人士指，雙方並沒有直接或間接的接觸。



*伊朗官員：特朗普害怕金融市場波動*



該報道指，特朗普在聽聞伊朗揚言將報復並摧毀中東地區所有發電站及能源設施後，已經選擇退縮。塔斯尼姆通訊社亦引述伊朗高級安全官員表示，美國金融市場面臨的巨大拋售壓力，是促使特朗普改變軍事立場的重要因素。



特朗普曾於上周六（21日）下達最後通牒，要求伊朗在48小時內重新開放霍爾木茲海峽供商船通行。他警告若伊朗未能配合，美軍將徹底摧毀伊朗的能源基建及大型發電廠。(jf)