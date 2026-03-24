24/03/2026 10:28

【中東戰火】內塔尼亞胡與特朗普通話，稱以色列將繼續空襲伊朗和黎巴嫩

《經濟通通訊社24日專訊》以色列總理內塔尼亞胡周一（23日）與美國總統特朗普通電話，內塔尼亞胡表示，以色列將會繼續空襲伊朗和黎巴嫩。



內塔尼亞胡透過視像講話表示，他與特朗普在通話中，討論了美國和以色列共同取得的重大戰果，並透過協議實現戰爭目標，切實維護美以核心利益。



內塔尼亞胡強調，他必定會捍衛以色列的根本利益，以色列將繼續空襲伊朗和黎巴嫩，摧毀伊朗的導彈和核計劃，並重創黎巴嫩真主黨。



*巴基斯坦或主持美伊談判*



與此同時，伊朗總統佩澤希齊揚與巴基斯坦總理夏巴茲通電話。夏巴茲表示，雙方討論了波斯灣地區的嚴峻局勢，雙方一致認為急需緩和局勢、開展對話及外交斡旋。



夏巴茲同時強調伊斯蘭世界保持團結的重要性，重申巴基斯坦在促進地區和平方面，致力發揮建設性作用。



另外美國有新聞網站引述以色列官員報道，多個國家正試圖協調伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫、美國總統特朗普的特使威特科夫、女婿庫什納和副總統萬斯，本周稍後時間在巴基斯坦首都伊斯蘭堡會談。



不過卡利巴夫否認與美方進行任何談判，他發文批評美方散布虛假新聞，企圖操縱金融和石油市場。(jf)