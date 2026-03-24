24/03/2026 11:50

【美國議息】聯儲局米蘭無懼油價衝擊，倡今年減息四次

《經濟通通訊社24日專訊》美國聯儲局理事米蘭周一(23日)表示，現時就近期油價飆升將如何影響美國經濟下結論實屬言之尚早。他力排眾議，堅持美國就業市場正在趨軟，聯儲局仍須進一步減息以支持經濟。 ​

談及上周舉行的聯邦公開市場委員會會議，米蘭透露已將個人對聯儲局今年減息次數的預期由原先的6次下調至4次。米蘭表示，勞動力市場仍需要貨幣政策的額外支持，這正是他在上次會議投下反對票的主因。



他坦言通脹風險確實令人稍感擔憂，但油價上漲帶來的負面供給衝擊實質上也會抑壓消費，構成負面需求衝擊，令失業風險同樣不容忽視。他強調，目前關鍵要關注油價上漲有否推高通脹預期及薪金水平，但他認為這兩者目前均未發生。(kk)