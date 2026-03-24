24/03/2026 14:56

【中東戰火】中東戰事敏感時期，美國德州煉油廠發生爆炸引發猜測

《經濟通通訊社24日專訊》美國德州阿瑟港(Port Arthur)的瓦萊羅煉油廠，於當地時間周一（23日）發生嚴重爆炸並引發大火。當地政府下令城市西側居民「就地避險」，目前尚未收到人員傷亡報告。



瓦萊羅煉油廠是美國最大煉油廠之一，據報每日產能近40萬桶，約佔全美總產能2%。時值美以兩國在中東攻擊伊朗，外界高度關注事件是否引發能源供應波動，亦有當地媒體質疑美國石油設施是否遇襲。



爆炸發生後，當地政府發布「就地避險」令，要求民眾關閉門窗及空調，同時封鎖了周邊主要橋樑以維護安全。爆炸現場升起巨大濃煙，數公里外清晰可見。初步調查指，事故疑與廠內工業加熱器故障有關。(jf)