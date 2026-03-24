24/03/2026 08:35

【開市Ｇｏ】特朗普最後通牒又TACO，北京約談網企整治內捲，恒地大削派息

【要聞盤點】



1、美股周一（23日）三大指數全線收高，但受地緣政治消息反覆影響，各指數均從盤中高位回落。道指收市升631點，或1.38%，報46208.47點；標普500指數升74.52點，或1.15%，報6581點；納指升299.15點，或1.38%，報21946.76點。中國金龍指數升58點。日經期貨截至上午7時51分跌185點。



2、美國總統特朗普表示，美伊談判取得初步成果，故將原定針對伊朗發電站及能源基建的軍事打擊延後五天。其後伊朗當局否認曾直接會談，強調所有制裁解除前戰爭不會結束。



3、中東地緣局勢可能緩和，國際油價周一（23日）大幅拋售。紐約期油曾挫14.11%見84.37美元，收市仍跌10.28%報88.13美元；布蘭特期油一度跌14.43%至96美元，收報99.94美元挫10.92%。



4、聯儲會理事米蘭指現時調整今年四次減息預期仍為時過早；芝加哥聯儲行長古爾斯比則表示，通脹目前是美國經濟面臨的最大風險，不過如果伊朗衝突能迅速解決，美聯儲今年晚些時候仍可能降息。



5、美國副總統萬斯與以色列總理內塔尼亞胡通電話，雙方深入討論重啟美伊外交談判可能性，並就結束對伊朗戰爭的潛在停戰協議細節交換意見。



6、中國實施成品油價格臨時調控措施。央視引述專家稱，若國際原油價後續持續大升，中國可能推出財稅支持政策。



7、中國外匯管理局局長表示，近期將批出新一輪合格境內機構投資者額度，以更好滿足境內居民跨境證券投資需要。



8、恒生銀行將香港今年經濟增長預測上調至3.1%。



9、蘋果周一（23日）宣布，第37屆全球開發者大會將於6月8日至12日舉行。本屆大會料成展示生成式人工智能策略關鍵時刻，市場關注「Core AI」框架及新一代Siri發展。



【焦點股】



平台股：攜程(09961)

- 北京市約談攜程、京東、美團等12家平台企業，要求整改「內卷式」競爭問題



恒基地產(00012)

- 去年純利跌10.2%差過預期，末期息大削逾41%至76仙



TCL電子(01070)

- Sony據悉擬以約10億美元向TCL電子出售家庭娛樂業務的多數股權，最快本月宣布交易



石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中國石化(00386)

- 隨中東地緣局勢緩和，布蘭特期油周一收報99.94美元，挫10.92%。

- 中國石化3月開工率減少5%，稱將儘量避免採購伊朗原油



中國宏橋(01378)

- 昨斥8億元回購穩股價，當日受累業績遜預期股價大跌



老鋪黃金(06181)

- 預計第一季淨利潤約36億至38億元人民幣



藥明合聯(02268)

- 去年純利近15億人幣升38%，收益升47%，維持不派息



碧桂園(02007)

- 料去年虧轉賺最多22億人幣，因債務重組完成產生非現金收益



文遠知行(00800)

- 去年虧損降至逾16億人幣，總收入升89%

- 擬回購1億美元的股份



三花智控(02050)

- 去年純利近41億人幣升31%，派息28分



映恩生物(09606)

- 去年虧損擴至26億人幣，金融負債公允虧損22億人幣



敏實集團(00425)

- 去年多賺16%收入增11%，派息大增至76.4港仙



凱樂士科技(02729)

- 超購2152倍一手分配率5%，近下限定價暗盤升近83%，今日掛牌



澤景股份(02632)

- 超購近68倍一手三成中籤，近下限定價暗盤升1%，今日掛牌



【油金報價】



紐約期油上升1.97%，報89.87美元/桶



布蘭特期油上升0.89%，報97.36美元/桶



黃金現貨上升0.00%，報4,407.06美元/盎司



黃金期貨下跌0.03%，報4,438.01美元/盎司