24/03/2026 10:46

《宏觀脈動－吳永強》油價風暴重塑外匯版圖

《宏觀脈動》美伊衝突爆發至今將近一個月，整體局勢仍變幻莫測。雖然美國總統特朗普昨突指與伊朗談判順利，將攻擊伊朗發電廠等設施的最後通牒推遲5天，但到底是「TACO」（Trump Always Chickens Out，指特朗普總在退縮）或是以退為進的兵不厭詐，依然有待揭盅。



不過，肯定的是，全球能源供應鏈危機已現，避險情緒高漲不下疊加通脹飆升的憂慮，扭轉了原本美元在今季大部分時間走貶的趨勢，多國央行已在上星期被迫轉鷹。



外匯走勢現時將取決於油價對通脹和經濟前景的衝擊，以及各國央行如何接招。在美伊局勢明朗化之前，預期外匯市場繼續呈現明顯的分化格局，美元一枝獨秀在高位區徘徊的機會相對較大。



美伊雙方的「膽小鬼博弈」至今未分勝負，雙方姿態皆極為強硬，短期衝突進一步升級的可能性不容忽視。美元指數在避險情緒推動下表現突出，周一（23日）再度突破100關口，短期交易區間預計介乎98至100。



不過，我們仍預期美伊緊張局勢不會長時間維持，以「先升級後降溫」或直接「TACO」這兩種方式退場的機會較大，屆時油價回落，美元升值動能將會消退。話雖如此，考慮到地緣局勢短期內難以平息、石油供應全面恢復尚需時日，再加上美聯儲年內只減息一次甚至落空的機會大增，美元即使回調，下行空間料亦會受限。



美元強勢續存之下，非美貨幣自然受壓，但離岸人民幣和澳元有望突圍而出。先說人民幣。中國的石油消耗量雖排名全球第二，但石油在其整體能源結構中僅佔約18%，石油供應的干擾對其實際或低於外界想像。加上中伊關係向來密切，中國油輪有望在霍爾木茲海峽部分重開時率先通行。再者，中國今年經濟開局理想，多項數據勝於預期，為離岸人民幣在波動市況中提供了有力支撐，其防守韌性值得留意。



再看澳元。澳洲本身是能源淨出口國，受油價衝擊相對溫和，先天條件已較多數發達經濟體有利。更關鍵的是，澳洲央行上周加息25個基點，將現金利率目標上調至4.1%，進一步拉開與其他主要貨幣的息差距離，行長更暗示短期通脹仍有升溫可能，再度加息的機會不低。而澳洲經濟的韌性足以承受加息帶來的增長壓力，令澳元具備偏強的基本面支持。不過須留意，澳元屬高啤打貨幣，波動幅度往往較大，部署時宜控制好倉位。



相對而言，我們對歐元、英鎊及加元持審慎態度。這三大經濟體本身近期的經濟數據未見突出，高油價更令它們陷入兩難，即須加息壓通脹，卻會加劇經濟下行壓力，政策空間捉襟見肘。若油價回落令通脹憂慮緩減，市場又會重新聚焦在經濟基本面之上，該等貨幣同樣未必能受到投資者青睞。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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