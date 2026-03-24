25,063.71
+681.24
(+2.79%)
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低水103
8,499.53
+191.71
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24/03/2026 15:01
美元兌日圓報158.61，日本2月核心CPI按年升1.6%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.376
|98.950
|0.426
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.59/63
|158.65/69
|158.42/46
|歐元/美元
|1.1590/94
|1.1580/84
|1.1613/17
|英鎊/美元
|1.3411/15
|1.3397/01
|1.3427/31
|美元/瑞郎
|0.7880/84
|0.7885/89
|0.7863/67
|美元/加元
|1.3749/53
|1.3754/58
|1.3720/24
|澳元/美元
|0.6983/87
|0.6972/76
|0.7010/14
|紐元/美元
|0.5837/41
|0.5830/34
|0.5857/61
|美元/人民幣
|6.8891/95
|6.8904/08
|6.8803/07
|美元/港元
|7.8367/71
|7.8355/59
|7.8340/44
上述報價只供參考用