24/03/2026 19:31
《再戰明天》英國公布CPI，快手國壽泡泡瑪特公布業績
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▷ 英國25日公布2月CPI數據
▷ 快手、國壽、泡泡瑪特25日公布業績
▷ 多國央行官員25日發表經濟政策講話
▷ 快手、國壽、泡泡瑪特25日公布業績
▷ 多國央行官員25日發表經濟政策講話
各國重要經濟活動方面，周三本港時間10:40am，澳洲央行助理總裁瓊斯發表講話。4:45pm，貨幣與金融穩定研究所組織主題為「歐洲央行及其觀察人士」的會議，歐洲央行總裁拉加德參加。
*美國公布進出口物價，石藥安踏蒙牛公布業績*
數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布2月消費者物價指數，年率升幅料維持於3.8%。1:00pm，日本公布1月同時指標；1月領先指標。2:00pm，日本公布2月工具機訂單。3:00pm，英國公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.5%改善至升0.4%，年率升幅料維持於3%；2月核心消費者物價指數年率升幅料維持於3.1%。5:00pm，德國公布3月IFO-企業信心指數，料由88.6降至86.3。5:30pm，英國公布1月房價指數。8:30pm，美國公布2月出口物價，月率升幅料由0.6%收窄至0.5%；2月進口物價年率料由下滑0.1%改善至升0.4%，月率升幅料由0.2%擴大至0.6%。
在本港，明日公布業績的公司有:北控水務集團(00371)、中國太平(00966)、快手-W(01024)、石藥集團(01093)、安踏體育(02020)、蒙牛乳業(02319)、中國人壽(02628)、金山軟件(03888)、百濟神州(06160)、泡泡瑪特(09992)等。
此外，明日奇瑞汽車(09973)將有基石投資者持股解禁。(wa)