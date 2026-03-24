24/03/2026 11:45
《港元利率》港元拆息走勢不一，一個月拆息連跌五日報1.95厘
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息走勢不一，而與樓按相關的一個月拆息連跌五日報1.95厘，跌0.107基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.30113厘，跌2.798基點。
隔夜息報1.49571厘，升19.571基點；一周拆息升5.952基點，報1.54571厘，兩周則升3.06基點，報1.86566厘。長息方面，六個月拆息升1.947基點，報2.62441厘，一年期則升6.381基點，報2.95333厘。
港元匯價今日在7.8353-7.8310之間上落，最新報7.8351。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.49571厘，升19.571基點；一周拆息升5.952基點，報1.54571厘，兩周則升3.06基點，報1.86566厘。長息方面，六個月拆息升1.947基點，報2.62441厘，一年期則升6.381基點，報2.95333厘。
港元匯價今日在7.8353-7.8310之間上落，最新報7.8351。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.49571
|+19.571
|一周
|1.54571
|+5.952
|兩周
|1.86566
|+3.06
|一個月
|1.95
|-0.107
|兩個月
|2.18268
|-2.25
|三個月
|2.30113
|-2.798
|六個月
|2.62441
|+1.947
|一年
|2.95333
|+6.381
資料來源：香港銀行公會