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摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順Brian Levitt評估中東衝突對市場影響

▷ 衝突升級致能源價格上漲，影響通脹及增長

▷ 道指歷史數據從40點升至逾11000點 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》景順首席環球市場策略師Brian Levitt評估中東動盪持續下市場可能作出的反應。他指，每當衝突爆發，市場最初關注的問題通常是：衝突會否改變全球經濟的走向，以及會否令央行政策路徑發生變化？衝突最初，許多市場參與者希望這兩個問題的答案都是否定的。當時的市場假設是這場衝突將短暫、可控，並最終對通脹及增長的影響有限。*全球經濟很可能放緩，央行難放寬政策*但這種樂觀情緒正愈來愈難以維持。衝突不但沒有緩和，反而進一步升級。敵對行動的加劇以及針對能源基礎設施攻擊次數上升尤其令人憂慮。石油和天然氣價格已上漲，汽油價格亦隨之攀升。這些並非抽象的發展，而是會直接影響通脹預期、企業利潤率及家庭購買力的因素。這些帶來的影響直接而令人不安：全球經濟很可能放緩。高昂的能源成本形同對經濟增長徵稅，尤其對能源進口地區而言。與此同時，通脹預期上升亦令央行難以放寬政策。今年年初，推動周期性資產及非美元資產受追捧的樂觀情緒，源於對全球擴張，以及美國與新興市場央行同步放寬政策的期望。而這一基礎如今已變得不再穩固。儘管股票及信貸市場迄今表現尚算穩健，但風險明顯上升。在這種環境下，焦點應轉向更高質素的資產、更具防禦性的板塊，以及美元資產。大宗商品亦可能成為有效的對沖工具。*投資周期比任何一場衝突持續時間更長*第二個觀點是，這些衝突終將過去。投資者的投資周期通常比任何一場衝突的持續時間更長。壓力時期往往會壓縮人們的視野，並容易令情緒主導決策。而歷史顯示，這些時刻很少是放棄長期計劃的最佳時機。值得記住的是，二十世紀充滿動盪。美國經歷兩次世界大戰及多場其他衝突，以及經濟衰退、蕭條與政治動盪。但同期，道瓊斯工業平均指數從約40點升至超過11000點。過程並不平坦，但長線投資者最終因堅持而獲得回報。同時持有這兩個觀點並不容易。短期來看，風險上升，因此有必要保持審慎；長期而言，歷史經驗表明應保持耐性與紀律。對投資者來說，挑戰不在於二選其一，而是學會同時接受兩者共存。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。