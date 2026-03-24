24/03/2026 10:21

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕Arif Husain稱投資者不宜過度聚焦短期地緣政治衝擊

▷ 普徠仕指通脹壓力與財政赤字惡化等結構性因素未改變

▷ 普徠仕Adam Marden指聯儲局政策路徑仍存在不確定性 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》近期市場波動加劇，正促使投資者重新審視宏觀環境，並檢視固定收益在投資組合中的角色。普徠仕(T. Rowe Price)環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain指，投資者不宜過度聚焦短期地緣政治衝擊。近期市場波動更多反映倉位調整，而非宏觀基本面出現根本轉變。事實上，衝突爆發前已存在的核心驅動因素仍未改變，包括通脹壓力與財政赤字惡化。在此背景下，投資者應免受短期波動干擾，聚焦這些結構性因素在未來6至12個月的變化。*環球市場分化加劇，美元中長線仍偏向走弱*他亦提醒，近年來，市場對傳統避險資產的既有認知正面臨挑戰。過去被視為「避風港」的政府債券，在市場壓力期間，未能穩定發揮對沖作用，而不同資產之間的相關性亦變得更難預測。在這種環境下，投資機會更多來自國家與板塊之間的相對價值，而非單一方向的押注，反映環球市場分化加劇。以美元為例，Husain指，其近期強勢未必純粹反映避險需求，更大程度受倉位及商品因素（如以美元計價的油價）所帶動。從更根本的層面分析，影響美元的核心因素並未改變，中長線美元仍偏向走弱。*AI短期未顯示壓低通脹跡象，孳息率上行兼曲線趨平可能性上升*普徠仕(T. Rowe Price)靈活環球債券策略聯席基金經理Adam Marden則就通脹前景、聯儲局政策及市場結構變化分享以下觀點。在通脹方面，Marden 對「人工智能具通縮效應」的說法持保留態度。他認為，雖然AI長遠或將提升生產力，但短期並未顯示出壓低通脹的跡象，反而可能透過推動實質經濟增長及推高投入成本（例如記憶體價格顯著上升），為孳息率帶來上行壓力。在貨幣政策方面，他指聯儲局政策路徑仍存在不確定性，未來決策將繼續依賴市場環境及經濟數據。若市場波動持續，不排除聯儲局傾向維持對市場的支持，而非縮減資產負債表。展望未來6至12個月，他預期全球孳息率曲線或出現「熊市趨平」(bear flattening)。過去幾年，由中國帶動、壓低全球通脹的因素正在消退，油價上升則帶來通脹壓力。在此情境下，孳息率上行兼曲線趨平的可能性上升，為各大央行帶來更大挑戰。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。