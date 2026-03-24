24/03/2026 14:00

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕將黃金視為策略性配置

▷ 伊朗遇襲後金價先升後波動

▷ 央行需求及政策不明朗支撐金價 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》在宏觀環境出現轉變、金市再度波動之際，普徠仕(T. Rowe Price)多元資產解決方案策略師兼投資組合經理Matt Bance就近期金價走勢分享最新觀點。*市場視伊朗遇襲為通脹事件，金價已累積可觀升幅*在伊朗遇襲後，金價一度出現典型的避險升勢，但升勢未能持續，市場很快重新詮釋事件性質。投資者未有將其視為持續性的地緣政治衝擊，反而更傾向視為由能源價格帶動的通脹事件。這一轉變推高實質利率、帶動美元走強，並削弱市場對減息的預期，而上述因素均不利金價表現。與此同時，市場倉位亦發揮影響。金價在事件前已累積可觀升幅，限制了新增避險資金流入的空間。相反，投資者趁市場波動獲利了結，並減持早前表現強勢的資產。*央行結構性需求及政策不明朗為金價提供一定支持*展望未來，金價走勢仍將同時受宏觀及地緣政治因素牽動。短期而言，實質利率走向及央行政策預期將為關鍵，同時亦需關注能源價格及美元走勢。若能源衝擊持續或進一步惡化，或會推動市場邁向滯脹環境，而這類宏觀背景過往對金價相對有利。從投資角度而言，普徠仕仍將黃金視為策略性配置，而非短線交易工具。各國央行的結構性需求，加上政策前景不明朗，為金價提供一定支持，即使短期價格走勢仍可能維持波動。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。