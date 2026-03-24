24/03/2026 14:35

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 伊朗戰事致市場波動，能源供應受干擾

▷ 中港股市展現相對韌性，A股受全球流動性影響較小

▷ 亞洲投資級別債券需求強勁，高收益債息差擴闊風險上升 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道24日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣指，隨著伊朗戰事爆發，市場波動顯著上升。由於美國、以色列及伊朗均採取強硬立場，衝突局勢持續升級，進一步增加市場不確定性。此次事件對市場及全球經濟的核心影響在於能源供應受到干擾。隨著霍爾木茲海峽封鎖進入第二周，加上部分海灣國家的石油儲備已接近用盡，以及部分油氣設施遭到攻擊，全球原油產量預計將每日減少約400萬至800萬桶，相當於全球每日約4%至8%的石油需求。在此背景下，油價由戰前的每桶73美元急升至90美元以上，期間最高曾觸及120美元。同時，液化天然氣(LNG)供應所受的影響更為顯著，部分國家的價格已錄得逾倍升幅。全球通脹及滯脹風險因此上升。雖然美國正考慮容許俄羅斯石油填補部分供應缺口，而七國集團亦正討論釋放戰略石油儲備，但相關措施要落實仍需時間，意味能源價格短期內仍可能維持高位。市場普遍預期，美國及其他主要經濟體的減息時間表可能會因而被延後約一個季度，但具體情況仍取決於能源供應中斷持續時間及其對通脹的實際影響。*中港股市下行風險較低，A股展現較強韌性*中國方面，全國人大已將今年GDP增長目標設定於4.5%至5%，其他主要經濟目標亦大致符合市場預期。同時，2月份出口及通脹數據均優於預期，為市場提供一定支持。由於中港股市今年以來表現落後於其他亞洲市場，加上北水南下的資金持續趁低吸納，以及整體估值仍具相對吸引力，因此在戰事帶來的下行風險方面相對較低。近期市場表現亦顯示，中港股市在區內市場之中具備相對較強的韌性。在人行容許逐步升值以支持內需的前提下，人民幣持續走強。同時，今年首兩個月的出口表現較市場預期更具韌性，都為人民幣走勢帶來支持。此外，中國A股市場一般較少受到全球流動性及市場情緒所影響。在近日戰事引發市場波動加劇的環境下，A股市場相較其他亞洲市場展現出較強的韌性。儘管中國在能源進口方面對中東地區依賴程度較高，但前者的能源儲備規模亦非常充足，足以應對短期供應中斷的風險。另外，市場亦關注習近平與特朗普可能於4月舉行會面，預計相關消息若落實的話將有助釋出正面訊號，並支持市場情緒。*AI需求未受伊朗戰事影響，台股韓股基本面未明顯改變*自伊朗戰事爆發以來，亞洲股市波動顯著加劇，其中以台灣及南韓市場的波動最為明顯。由於兩地市場在今年首兩個月領漲區內股市，在估值上升及倉位較為擁擠下出現較大幅度的回調及獲利回吐的情況。此外，印度及東盟(ASEAN)國家由於對石油進口依賴度較高，市場憂慮油價上升可能推高這些地區的通脹壓力，並進一步延後其減息時間表，因此相關市場近期亦受到一定影響。另一方面，人工智能(AI)需求並未受到戰事影響，而未來全球國防開支增加亦可能進一步帶動AI相關需求。因此，儘管台灣及南韓市場因獲利回吐及避險情緒而出現較大波動，但相關市場的基本面並未出現明顯改變，特別是科技硬件板塊。隨著市場出現調整，以及過去一段時間的投資熱潮與估值逐步降溫，整體而言反而有助市場回到較健康的發展軌道。*亞洲投資級別債需求仍強勁，亞洲高收益債息差擴闊風險上升*亞洲投資級別債券的信貸息差仍然維持於偏緊水平，甚至已收窄至低於美國投資級別債券的息差水平。受油價上升推高通脹預期，以及市場對戰事可能令財政赤字擴大的憂慮影響，美國國債孳息率近期持續上升。在此環境下，存續期風險(duration risk)仍然偏高，同時亦需要密切留意信貸息差走勢。儘管如此，市場對亞洲投資級別債券的需求仍然保持強勁。亞洲高收益債券息差持續維持於遠低於歷史平均水平的偏緊區間。由於新債供應仍然有限，在持續追逐收益(search for yield)的環境下，投資者普遍集中配置於同一批亞洲高收益債券發行人之上。假若戰事持續並進一步推高市場避險情緒以及流動性收緊風險，息差擴闊的風險亦可能隨之上升。此外，美國高收益債券市場方面，由於私人信貸(private credit)及銀行貸款市場出現裂縫，相關的違約風險及息差擴闊情況正備受市場密切關注。雖然亞洲高收益債券的基本面相對較穩健，但上述事件仍有可能出現一定程度的外溢影響(spillover effect)。新興市場債券息差仍然維持偏緊，但投資者需求依然強勁。同時，油價上升對拉丁美洲經濟體整體而言具有一定支持作用。*金價表現仍具韌性，多元資產策略提供較低波動性*在當前戰事下，黃金價格表現仍然具韌性。儘管避險情緒推動美元走強，但相較其他貴金屬而言，黃金價格受到的影響相對有限，顯示黃金仍具備對沖地緣政治風險的資產特性。此外，各國央行持續增持黃金，以分散對美國國債資產的依賴。同時，機構投資者的黃金配置比例仍然偏低，未來有機會逐步提升。相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。