24/03/2026 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》過去兩周

《宏觀銓局》在過去兩周裏，油價走勢幾乎主導了所有投資者的情緒。伊朗的地緣衝突持續，使霍爾木茲海峽的航運活動幾近停頓，並導致環球原油供應較平常減少約兩成。自2月28日衝突爆發以來，布蘭特原油價格已飆升41%，而環球股票（MSCI世界所有國家指數）則下跌4.6%。在主要股市之中，美國股市的表現相對較穩。以當地貨幣計算，自3月初至3月13日，美國標普500指數下跌3.5%，相比之下，MSCI歐洲指數及MSCI亞太（除日本）指數分別下跌5.7%及6.4%，而MSCI日本指數更大跌7.7%。同一時間，債券市場亦未能倖免，於同期內，彭博全球綜合債券指數與美國綜合債券指數分別錄得-2.96%與-1.88%。



市場估計，全球每日有約兩成的原油與兩成的液化天然氣運輸需經霍爾木茲海峽，因此當海峽遭到封鎖，油價與天然氣價格自然大幅上升。而且經此海峽運出的原油與天然氣，有高達八成是供給亞洲各國，例如中國、印度、日本與南韓，因此亞洲股市更是首當其衝。雖然新聞報道指，有部分運油船找到方法繞過霍爾木茲海峽突圍而出，但此舉實在難以取代海峽的運送量。此外，由於美國缺乏明確的軍事目標（至少未向公眾公開），究竟是次衝突何時結束，投資者只能「靠估」。目前一些投資者預期，美伊衝突可能會持續至3月底，或將刺激布蘭特原油價格持續高企。



有讀者可能會注意到，美國是原油淨出口國，其本土產量足以滿足自身需求，影響理應不大。但值得注意的是，由於美國允許出口原油，因此美國油價同樣受到全球供求平衡的影響。美國的主要油價指標是WTI（即德州原油）由3月初至3月13日間已大升44%。油價長期高企當然不利經濟。有分析指，若油價升幅達10%，那麼美國的整體通脹與核心通脹便會分別上升0.2與0.04個百分點，同時會使GDP下降約0.1個百分點。如果油價在短暫上升後逐步回落，那麼對經濟增長的影響將會是上述預測的一半。可以說，霍爾木茲海峽是牽動全球經濟去向的命脈之一，只要其航運一日仍受限制，那麼環球經濟、股債市場都會持續受到影響。



美國零售汽油價格正同步攀升。截至3月13日，美國批發汽油價格為每加侖3.04美元，自美國與以色列對伊朗採取軍事行動以來，相關價格已升約0.76美元，這將左右3月份整體通脹，但對核心通脹與經濟活動的影響如何，則是未知之數。筆者預期油價對美國核心通脹的影響或者有限，經濟活動有望持續溫和擴張。然而若果油價長期高企於100美元一桶以上，則勢必會打擊消費者信心。



近月經濟數據喜憂參半，美國去年第四季實質年化GDP增長由首次公布的1.4%下調至0.7%，但今年首季的開局似乎較佳，1月份實質消費支出輕微上升，屬於優於預期；而同期內，美國的房屋、貿易與資本支出數據亦大致正面。此外，周度首次申領失業金人數、ADP就業報告與JOLTS職位空缺等數據均有良好表現，反映就業市場仍未有轉弱之勢。



在這些因素交織下，美國聯儲局於3月中舉行的議息會議中，一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間仍處於3.5厘至3.75厘。自美伊爆發衝突以來，市場對今年減息的預期，已由原本的三次降至一次。



儘管短期內市場波動加劇，筆者對環球股市的長期前景仍然正面。美伊衝突有望於未來兩三個月內緩和，原因是美國將於今年11月舉行中期選舉。由人工智能投資帶動的正面動能仍將持續，而市場升勢有機會擴散至其他板塊。對於風險胃納較低的投資者而言，或可考慮採用分散投資於全球投資級別債券的策略，以抵禦部分市場波幅。《安聯投資大中華基金業務高級產品經理 馬桂銓》



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