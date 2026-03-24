24/03/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升98點子，報6.8943
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8943，較上個交易日升98點子，較市場預測偏弱約百點，上個交易日報6.9041。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8943
|-98.00
|1歐元/人民幣
|7.9941
|+265.00
|100日圓/人民幣
|4.3476
|+156.00
|1港元/人民幣
|0.8802
|-9.90
|1英鎊/人民幣
|9.2471
|+562.00
|1澳元/人民幣
|4.8255
|-71.00
|1紐元/人民幣
|4.0301
|+93.00
|1新加坡/人民幣
|5.4036
|+260.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7578
|+44.00
|1加元/人民幣
|5.0183
|-92.00
|1人民幣/林吉特
|0.5705
|-0.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.8949
|-1701.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4439
|-321.00
|1人民幣/韓元
|216.5800
|-174.00