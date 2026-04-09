24/03/2026 10:42

【ＡＩ】阿里達摩院發布新一代CPU產品玄鐵C950，搭載自研AI加速引擎

《經濟通通訊社24日專訊》阿里達摩院今日在上海舉行一年一度的「2026玄鐵RISC-V生態大會」，會上發布了新一代旗艦CPU產品玄鐵C950，適用於雲計算、生成式AI、高端機器人、邊緣計算等領域。



據介紹，該款處理器採用開源RISC-V架構及5nm製程，頻率達3.2GHz，單核通用性能在SPECint2006基準測試中突破70分，綜合性能為上一代玄鐵C920的3倍以上。玄鐵C950利用RISC-V開源開放特性，搭載自研AI加速引擎，首次原生支持Qwen3、DeepSeek V3等千億參數大模型，有望成為AI Agent時代的新型高端CPU。



此外，阿里達摩院還發布了新一代高性能高能效處理器玄鐵C925，其SPECint2006性能分數超過12/GHz，相比玄鐵C930的能效比提升11%，主要適用於智能終端、工業控制、消費電子等領域。(wn)