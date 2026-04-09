24/03/2026 11:26

【ＡＩ】國家數據局：第九屆數字中國建設峰會4月底福州舉行

《經濟通通訊社24日專訊》國新辦今日舉行新聞發布會介紹第九屆數字中國建設峰會有關情況。國家數據局局長劉烈宏介紹，峰會將於4月29日至4月30日在福建省福州市舉辦，主題為「加快數字技術創新發展，深入推進數字中國建設」，將舉辦50多場對話交流活動，並設有數字中國創新大賽和現場體驗區。



劉烈宏指，國家數據局高度重視數據要素賦能人工智能創新發展的工作，提出「人工智能發展到哪裏，就把高質量數據集建設到哪裏」，針對高質量數據體系建設小和散的問題，會同26個部門組織遴選104個典型案例，構建了鏈主帶動、多方參與、聯合攻關、共建共享、合作共贏的高質量數據集建設生態，持續推動高質量數據集的建設。



*日均Token調用量增加，AI發展進入快速增長階段*



在各方共同努力下，高質量數據集建設工作取得階段性成效。截至2025年年底，全國已建成高質量數據集超過了10萬個。截至今年3月，全國日均Token調用量超140萬億，比2024年初的1000億增長1000多倍、相比2025年底的100萬億增長逾40%。日均Token調用量的增加，充分表明中國的人工智能發展進入快速增長階段。(jq)