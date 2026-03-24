24/03/2026 11:27

《Ａ股焦點》黃金股見升幅，世界黃金協會稱更多央行將購入黃金

《經濟通通訊社24日專訊》世界黃金協會(WGC)全球央行業務主管Shaokai Fan表示，隨著黃金作為對沖去美元化與地緣政治風險的作用日益凸顯，今年那些長期缺席市場的央行預計將重新開始購買黃金。近幾個月來，危地馬拉、印尼和馬來西亞的央行均已買入黃金，有的是在長期停滯後重返市場，有的則是首次購入。



本月金價已暴跌逾每盎司1000美元，最新交易價格約為每盎司4340美元。中東地緣衝突未見平息，資金選擇繼續入市該避險資產，滬深黃金股見升幅，山東黃金(滬:600547)揚升3%，曉程科技(深:300139)漲2.6%，湖南黃金(深:002155)、中金黃金(滬:600489)、山金國際(深:000975)均升逾2%。(ry)