24/03/2026 16:38

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升185點子，報6.8877

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8877，較上個交易日4時30分收盤價升185點子，全日在6.8810至6.8959之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升57點子，報6.8912。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8943，較上個交易日升98點子，較市場預測偏弱約百點。



市場人士稱，中東緊張局勢在特朗普有關美伊「會談」言論擾動下避險情緒略有緩解，但不確定性仍較高，在局勢明朗前人民幣料延續寬幅震盪。市場暫且相信美伊正在進行接觸，但布倫特原油價格仍在100美元/桶上方，高油價對中國等原油淨進口經濟體的負面影響逐步顯現，這也會削弱人民幣升值的基本面基礎。(jq)