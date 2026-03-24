24/03/2026 10:09

《股壇解碼－戴名》美經濟左右不逢源；周大福轉型求變

《股壇解碼》美國剛公布的首領失業救濟人數20.5萬人，意外下跌8000人，但已經遠低於市場原先預期增加2000人，數據顯示裁員壓力不大；持續申請失業金人數僅小幅升至185.7萬人，與勞工統計局最新就業報告中的疲軟訊號形成強烈對比，凸顯就業市場仍然熾熱。另一方面，2月美國PPI年增率3.4%，核心PPI年增率也高達3.9%，並且高於市場預期，受到能源與服務價格反彈所影響，通脹風險增加，美國聯儲局可能會推遲降息步伐。Nvidia高層透露公司將在2027年前向AWS出售100萬顆GPU，凸顯AI需求持續強勁。蘋果今年前9周在中國的智能手機銷售逆勢成長23%，在整體市場下滑背景下突圍。美國勞動市場整體而言仍算穩健，但通脹壓力為市場前景增添不確定性，投資者千萬要小心。



*戰火屠城*



近期全球與歐洲經濟情況呈現複雜走勢，沙特阿拉伯警告若以伊戰火延續，油價將很大可能突破每桶180美元，如果戰事延續至4月下旬，原油供應缺口將進一步擴大，能源市場風險加劇。據媒體報道，南韓考慮進口俄羅斯原油以確保能源供應安全。



歐洲方面，德國與歐元區的ZEW景氣信心指數分別大幅下滑至38.9與24.0，投資者對未來經濟成長的預期轉弱。英國失業率升至5.2%，薪酬增速降至3.9%，反映勞動市場逐漸放緩，通脹壓力亦同時有所緩解。歐元區勞動力成本與工資增速仍維持在約3%，顯示企業支出壓力持續存在。整體而言，歐洲面臨信心下滑、投資萎縮、通脹未退的三重挑戰，短期風險在於若信心持續低迷，消費與投資可能同步放緩，拖累GDP成長。歐洲央行利率維持在2.15厘，在通脹壓力未完全消退下，貨幣政策仍趨緊，整體展望偏向謹慎，歐洲極需新的成長動力。



*好淡爭持*



今年首兩月，中國經濟數據表現超出市場預期，社會消費品零售總額按年增長2.8%，數據為去年10月以來最佳；固定資產投資增長1.8%，人工智能(AI)快速發展推動中國企業加速晶片技術突破，據報道華虹集團已研發出可用於AI晶片的先進製程，旗下華力微電子正籌備在上海工廠量產7納米晶片，若成功，將成為中國第二家掌握此技術的企業，國內目前僅中芯國際具備相關能力。另一方面，根據Counterpoint數據顯示，今年1月至3月初中國智能手機市場按年萎縮4%，即使政府推出補貼措施，消費需求仍顯疲弱，投資者宜謀定而後動。



*時不我與*



恒指即月期權認沽比例27:73，下月25400點和23600點認購期權出現不尋常成交，加上即月23600點認沽加倉，相信短期恒指頂位將在25400點附近，而另一邊牛熊證街貨比例63:37，總結種種倉位數據看來，4月淡風將繼續。雖然大戶倉位偏淡，但投資者小心恒指先夾上25400點附近再回調，伊朗的地緣政治不確定性再度升溫，市場隨時從多轉空，散戶須警惕短期波動風險。



*股票簡評*



周大福(01929)主要以周大福品牌從事設計、製作、銷售珠寶和鐘表產品業務，公司於2026財政年度的中期錄得營業額約390億元，按年輕微下降1.1%，但毛利率維持在高於30%的高位，顯示產品結構優化和定價首飾比重提升的正面效應；經營溢利按年增長不足1%，但仍逾68億元，經營溢利率提升至逾17%的5年新高，每股盈利0.26元，中期股息每股0.22元，派息率高達85.7%，顯示公司持續回饋股東的決心。



但大家要留意，周大福獲聯交所確認行使上市規則下的酌情權，藉以許可公司為數10%的公眾持股百分比，高派息率也只是派進自己袋。同店銷售於內地及港澳分別錄得2.6%及4.4%的正增長，扭轉過去一段時間的負增長，表面看是門店優化及品牌轉型策略有效，但定價首飾系列銷售額升至總銷售額逾30%，溢價模式定價是否長期可行仍然有待市場考驗。同樣以溢價模式定價的老鋪黃金(06181)亦面對同樣的挑戰，但表面看，周大福在工藝上稍遜老鋪黃金。不利數據還有存貨周轉期顯著延長，庫存積壓和資金佔用風險凸顯，加上金價大起大落，成本不易控制，現金流超過負36億元顯示營運現金流緊拙。



整體而言，公司靠溢價模式產品銷售來支持業績的方式有待考驗，而能否縮短存貨周轉期和現金流管理以確保財務穩健，是投資者首要關心的地方，有貨在手的投資者宜先行減倉。《資深市場人士 戴名》



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