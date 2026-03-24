24/03/2026 08:33

【中東戰火】日韓股市大幅高開，日本核心通脹低於央行目標

《經濟通通訊社24日專訊》受美國總統特朗普延後對伊朗最後通牒，及隔夜美股反彈影響，日經225指數周二（24日）開盤上漲1.7%，報52380.60點。韓國KOSPI指開盤報5638.20點，上漲4.3%。



此外，日本總務省周二公布的數據顯示，2月剔除新鮮食品的消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲1.6%，為2022年3月以來最小漲幅，4年內首次低於央銀2%目標，原因是能源補貼發揮作用。



不過，剔除新鮮食品與能源、以反映核心通脹韌性的指標較去年同期上升2.5%，遠高於日本央行2%的通脹目標。包含所有項目的整體通脹率降至1.3%，同樣為2022年3月以來最低。(rc)