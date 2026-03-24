24/03/2026 10:45

【風雲人物】OnlyFans老闆患癌英年早逝，享年43歲

《經濟通通訊社24日專訊》成人社交平台OnlyFans老闆Leonid Radvinsky因癌症過世，享年43歲。



OnlyFans發言人周一（23日）發聲明表示，「我們懷著無比沉痛的心情宣布Leo Radvinsky的去世。Leo在與癌症長期抗爭後安詳離世。他的家人希望在這個艱難的時刻能夠保持私隱。」



Radvinsky出身於烏克蘭，在2018年收購OnlyFans母公司，成為OnlyFans董事及最大控股股東。在Radvinsky主導下，OnlyFans轉型為允許創作者直接向粉絲收費的訂閱經濟模式，改變成人產業。在疫情期間，大量創作者在線上活動，推動OnlyFans迅速崛起。



數據顯示，Radvinsky在2024年靠OnlyFans股息分紅就賺進7.01億美元，2025年身價預估約高達38億美元。(rc)