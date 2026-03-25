25/03/2026 17:14

《外圍焦點》英國公布房價指數，美國公布進出口物價

《經濟通通訊社25日專訊》儘管美國總統特朗普周一（23日）曾表示暫緩對伊朗的打擊，但以色列繼續空襲德黑蘭，與伊朗交戰。油價昨日重拾升勢，美股受壓下行。道指收市跌84.41點或0.18%，報46124.06點；標指跌24.63點或0.37%，報6556.37點；納指跌184.87點或0.84%，報21761.89點。港股方面，恒生指數收市報25335，升272點或1.1%，成交3509億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，德國公布3月IFO-企業信心指數，料由88.6降至86.3。5:30pm，英國公布1月房價指數。今晚8:30pm，美國公布2月出口物價，月率升幅料維持於0.6%；2月進口物價年率料由下滑0.1%改善至升0.4%，月率升幅料由0.2%擴大至0.6%。



在美國，今日公布業績的公司有：亞盛醫藥(US.AAPG)、金山雲(US.KC)、新氧(US.SY)、雲米科技(US.VIOT)、水滴(US.WDH)、知乎(US.ZH)等。(wa)