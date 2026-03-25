25,335.95
+272.24
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25/03/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3409，英國2月CPI按年升3.0%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.214
|99.434
|-0.220
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.75/79
|159.14/18
|158.68/72
|歐元/美元
|1.1601/05
|1.1591/95
|1.1606/61
|英鎊/美元
|1.3407/11
|1.3388/92
|1.3408/12
|美元/瑞郎
|0.7890/94
|0.7901/05
|0.7879/83
|美元/加元
|1.3785/89
|1.3783/87
|1.3762/66
|澳元/美元
|0.6979/83
|0.6963/67
|0.6994/98
|紐元/美元
|0.5827/31
|0.5812/16
|0.5834/38
|美元/人民幣
|6.8977/81
|6.8990/94
|6.8925/29
|美元/港元
|7.8208/12
|7.8177/81
|7.8268/72
*上述報價只供參考用