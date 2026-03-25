25,335.95
+272.24
(+1.09%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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25/03/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.377
|99.434
|-0.057
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.89/93
|158.75/79
|158.68/72
|歐元/美元
|1.1598/02
|1.1601/05
|1.1606/61
|英鎊/美元
|1.3394/98
|1.3407/11
|1.3408/12
|美元/瑞郎
|0.7898/02
|0.7890/94
|0.7879/83
|美元/加元
|1.3792/96
|1.3785/89
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|澳元/美元
|0.6966/70
|0.6979/83
|0.6994/98
|紐元/美元
|0.5816/20
|0.5827/31
|0.5834/38
|美元/人民幣
|6.8995/99
|6.8977/81
|6.8925/29
|美元/港元
|7.8206/10
|7.8208/12
|7.8268/72
*上述報價只供參考用