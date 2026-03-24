25/03/2026 07:57

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▷ 24日油價上漲，布油報99.5美元，紐油91.8美元

▷ 美股24日下跌，道指跌0.18%，標指跌0.37%，納指跌0.84%

▷ 美軍計劃向中東增派約3000名士兵 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》儘管美國總統特朗普周一（23日）曾表示暫緩對伊朗的打擊，但以色列繼續空襲德黑蘭，與伊朗交戰。油價周二（24日）重拾升勢，美股受壓下行。道指收市跌84.41點，或0.18%，報46124.06點；標指跌24.63點，或0.37%，報6556.37點；納指跌184.87點，或0.84%，報21761.89點。除以伊持續交戰外，五角大樓正計劃向中東地區增派約3000名美軍，加劇市場對衝突升級的憂慮。市場出現向小型股輪動的跡象，羅素2000指數上漲0.5%投資者避險情緒持續升溫，導致科技板塊率先遭遇拋售與獲利回吐，成為納指跑輸大市的主因。英偉達(US.NVDA)跌0.3%，Meta(US.META)跌1.8%，微軟(US.MSFT)跌2.7%，谷歌(US.GOOG)跌3.3%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.4%。*布油逼近100美元大關*國際油價經歷前一交易日的短暫回落後，周二大幅反彈，布蘭特期油逼近每桶100美元關口，報每桶99.5美元，單日升幅約3.7%。紐約期油則穩守91美元水平，報每桶91.8美元，升幅達4%。受油價狂飆帶動，能源板塊成為標指盤中表現最亮眼的板塊之一，單日逆市上揚2%。美匯指數反覆向上，升至99.41水平，上漲約0.3%。美元兌日圓盤中一度觸及159.19高位，日內報158.98，升約0.3%。歐元兌美元匯價承壓，下跌0.2%，報1.1584。現貨金輕微跌0.1%，報每盎司4398美元；紐約期金亦跌0.1%，報每盎司4435美元。(jf)