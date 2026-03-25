25/03/2026 08:56

【中東戰火】美國2年期國債需求疲弱，孳息率急升逼近4%

《經濟通通訊社25日專訊》美國2年期國債標售需求疲弱，加上市場對伊朗戰局的憂慮持續發酵、國際油價居高不下，以及最新勞工成本數據意外攀升，帶動美國國債孳息率周二（24日）全線向上。



美國財政部周二發行總值690億美元的2年期國債。作為衡量市場需求關鍵指標的投標倍數僅錄得2.44倍，不僅低於2.5倍至2.6倍的平均區間，更創下自2024年5月以來的最低水平，反映市場承接乏力。



對息口較敏感的2年期國債孳息率應聲上揚，盤中一度觸及3.963厘的高位，最新報3.944%，單日急升11.3個點子。



指標性的10年期國債孳息率最新報4.419%，升8.3個點子，惟仍略低於周一（23日）觸及的近八個月高位。中短期國債同樣承壓，5年期國債孳息率報4.055%，漲10.5個點子；7年期國債孳息率報4.241%，升9.8個點子。備受華爾街關注的2年期與10年期國債息差最新報46.95個點子。(kk)