25/03/2026 08:57

【外圍經濟】美國3月服務業PMI初值降至51.1遜預期

《經濟通通訊社25日專訊》標普全球最新公布的數據顯示，美國3月服務業採購經理指數(PMI)初值錄得51.1，低於市場預期的51.5，亦較前值的51.7有所回落。



受服務業疲弱拖累，美國3月綜合PMI初值由上月的51.9降至51.4，跌至自2025年4月以來的11個月低位。雖然該指數連續38個月維持在50的榮枯線上方，但已創下自2023年第四季以來最差的季度表現。報告指出，近期中東戰爭局勢不僅導致產出增長放緩，更大幅推高企業成本，其中產出價格創下三年半以來的最大漲幅，顯示通脹壓力再度升溫 。 ​

另一方面，美國製造業數據則逆市帶來驚喜，3月製造業PMI初值升至52.4，顯著高於市場預期的51.3及前值的51.6。​(kk)