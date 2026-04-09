25/03/2026 15:41

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 港府跨部門小組檢視AI法律配套應對風險

▷ 2021年及2025年推AI道德框架與技術指引

▷ 香港AI研發院將推動國際治理標準接軌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》立法會今日會議上，議員陳祖恒關注人工智能聊天機器人可能誘導用戶作出不當行為的風險，並提問政府如何規管。創新科技及工業局局長孫東教授書面回覆時表示，政府已制訂多項指引，並正透過跨部門工作小組全面檢視現行法律，以應對人工智能發展帶來的挑戰。*現有框架涵蓋安全措施*孫東指出，數字政策辦公室於2021年制訂的《人工智能道德框架》，已建議AI應用程式實施安全措施，例如透過科技手段識別非預期、不實或不準確的輸出，以降低輸出違法或不當內容的風險。2025年4月推出的《香港生成式人工智能技術及應用指引》進一步明確服務提供者有責任確保系統不輸出違法、違規或不當內容，並應建立機制提升可追溯性與可審核性；同時提醒使用者注意AI生成內容可能包含誤導性資訊，應保持自主判斷。*跨部門小組檢視法律漏洞*在法律框架方面，律政司司長已於3月6日為成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組召開督導委員會會議。工作小組核心成員來自不同政策局及部門，將全面檢視現行法律，查找漏洞或不足，並按香港實際環境研究解決方案，包括制定專屬法例或實施行政措施的可行性。*規範跨境服務，推動國際標準對接*孫東強調，香港大部分現行法例原則上適用於網絡世界，能有效規管AI應用相關風險。若AI服務提供者的業務涵蓋香港，便須遵守本地法律。政府亦將透過即將投入運作的香港人工智能研發院，推動建立與國際接軌的AI治理框架及標準，促進內地與國際在AI治理及技術標準方面的交流合作，以多元策略應對生成式AI的風險。(ul)