25/03/2026 15:41
【ＡＩ】政府研檢視AI相關法律配套，應對聊天機器人潛在風險
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▷ 港府跨部門小組檢視AI法律配套應對風險
▷ 2021年及2025年推AI道德框架與技術指引
▷ 香港AI研發院將推動國際治理標準接軌
▷ 2021年及2025年推AI道德框架與技術指引
▷ 香港AI研發院將推動國際治理標準接軌
*現有框架涵蓋安全措施*
孫東指出，數字政策辦公室於2021年制訂的《人工智能道德框架》，已建議AI應用程式實施安全措施，例如透過科技手段識別非預期、不實或不準確的輸出，以降低輸出違法或不當內容的風險。2025年4月推出的《香港生成式人工智能技術及應用指引》進一步明確服務提供者有責任確保系統不輸出違法、違規或不當內容，並應建立機制提升可追溯性與可審核性；同時提醒使用者注意AI生成內容可能包含誤導性資訊，應保持自主判斷。
*跨部門小組檢視法律漏洞*
在法律框架方面，律政司司長已於3月6日為成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組召開督導委員會會議。工作小組核心成員來自不同政策局及部門，將全面檢視現行法律，查找漏洞或不足，並按香港實際環境研究解決方案，包括制定專屬法例或實施行政措施的可行性。
*規範跨境服務，推動國際標準對接*
孫東強調，香港大部分現行法例原則上適用於網絡世界，能有效規管AI應用相關風險。若AI服務提供者的業務涵蓋香港，便須遵守本地法律。政府亦將透過即將投入運作的香港人工智能研發院，推動建立與國際接軌的AI治理框架及標準，促進內地與國際在AI治理及技術標準方面的交流合作，以多元策略應對生成式AI的風險。(ul)