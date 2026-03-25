25/03/2026 15:31

【中東戰火】謝展寰：本港能源供應穩定，密切關注地緣政治變化及本地燃料供應情況

《經濟通通訊社25日專訊》環境及生態局局長謝展寰表示，中東地區的局勢影響全球燃油供應，對亞洲地區的影響尤其明顯，強調現時香港能源供應保持穩定，政府會保持警覺，密切關注地緣政治變化、國際能源價格走勢及本地燃料供應的情況，保障香港能源供應穩定。



他指出，現時本港石油產品約八成來自內地，香港過去曾經歷多次全球能源危機，包括早前的波斯灣戰爭和烏克蘭戰事引起的能源危機，香港因為有著「背靠祖國」的優勢，在全球不少地區和城市都出現能源供應短缺下，香港仍然能夠維持供應穩定。



謝展寰強調，政府非常關注國際油價上漲對本港運輸及貨運業的影響，會繼續與業界保持聯繫，密切留意局勢發展，競委會曾就本港油公司有無合謀定價、加快減慢的問題進行研究，並無證據顯示它們有反競爭行為。(bi)