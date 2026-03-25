25/03/2026 16:12

許正宇：人行與金管局探討數幣錢包升級，方案及時間表尚待落實

《經濟通通訊社25日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆立法會議員提問時表示，人民銀行與金管局正探討數幣錢包升級的安排及可行性，以提高數幣錢包的使用額度、擴大應用場景及提升用戶體驗，惟具體方案及時間表有待落實，因所涉政策及技術細節仍需深入探討。



他指出，現時，負責營運數幣錢包的內地營運機構已由初期的4間增至5間，而參與「轉數快」增值數幣錢包的香港本地銀行，亦由初期的17間增至18間。而以香港手機號碼開立的數幣錢包數目及使用量均有穩定增長，根據人民銀行的資料，截至2026年1月底，累計錄得約8萬個數幣錢包登記。他亦提到，現時接受數字人民幣的本地商戶零售點數目，已由初期約300個增至約5200個，涵蓋連鎖零售店、酒店、旅行社、餐飲、便利店及超級市場等。



至於穩定幣和央行數字貨幣，如數字人民幣，以及其他新型支付工具，包括代幣化存款和快速支付系統跨境連線等，他提到，在符合相關法律和監管要求的前提下，均有潛力被應用於交易結算、本地或跨境支付等不同場景。這些支付工具各有特點，成熟程度不一，未來的發展前景很大程度由市場力量決定。(rh)