25/03/2026 16:27

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▷ 該行預期2027年第一季油價或回落至每桶70美元

▷ 聯儲局減息預期推遲至2026年第三季，幅度25基點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》華僑銀行香港經濟師姜靜表示，考慮到霍爾木茲海峽航運中斷的風險可能長期化，目前該行預期布蘭特原油油價今年中或維持在每桶100美元左右，然後在2027年第一季或回落至每桶70美元水平，並指油價持續上升的前景將對部分區域經濟體造成較大的壓力，影響程度取決於它們是能源淨進口國還是出口國。*聯儲局減息或推遲至今年第三季*她指出，大多數央行的貨幣政策寬鬆周期已處於或接近尾聲。倘若全球油價在2026年持續處於較高水平，那些仍略傾向寬鬆的央行，很可能需要重新評估進一步降息的空間。而該行仍預期聯儲局今年將減息一次、幅度為25個基點，但鑑於近期通脹面臨上行風險，該行將上述預期的時間點從6月推遲至2026年第三季，是次預期減息仍有可能進一步延後。*預期金價短期面臨壓力*她表示，金價大幅下跌是受到全球收益率上升、以及能源價格上漲所帶動的通脹風險等因素影響，降低了市場對近期降息的預期。投資人持續減持黃金ETF持倉，加劇了金價的下行壓力，認為金價目前較少受到地緣政治避險資金流影響，而更擔心黏性通脹可能促使央行採取更為鷹派的立場。儘管預期金價短期面臨壓力，但整體結構性背景依然有利，仍預期黃金將恢復其中期上漲趨勢，只是短期內價格可能難以維持持續動能，走勢可能維持震盪。她提及，油價上漲與避險情緒升溫，應會持續支撐美元。若油價維持高位，日圓等依賴進口的貨幣，可能承受愈來愈大的壓力。(bn)