25/03/2026 16:26

華僑銀行:香港大部分與能源相關進口來自內地，料3個月HIBOR未來數個月內回升至2.5厘以上水平

《經濟通通訊社25日專訊》華僑銀行香港經濟師姜靜表示，儘管香港作為能源淨進口地區，目前石油供應衝擊令香港處於相對不利的地位。然而，從能源進口來源及能源需求結構來看，香港敏感度相對較低。此外，大部分與能源相關進口實際上來自中國內地，而非中東。



她續指，相關情況對香港貿易流量的直接影響有限，與中東國家的商品貿易僅佔香港整體貿易很小份額；香港與主要海外貿易夥伴所依賴的航運路線並未經過受影響地區，並指與中東貿易夥伴的商品貿易總額僅佔香港2025年整體貿易約2%。另一方面，香港主要使用的航運路線多為亞太區內航線，遠離中東的關鍵咽喉要道。



她提及，雖然即期美元兌港元匯率距離弱方兌換保證仍有一定距離，且HIBOR仍處於低位，但即期匯率存在上行風險，值得持續監察潛在的流動性影響，預期3個月HIBOR在未來數個月內將回升至2.5厘以上水平。(bn)