25/03/2026 11:32

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.92393 +42.822 一周 2.1 +55.429 兩周 2.07744 +21.178 一個月 2.12548 +17.548 兩個月 2.25589 +7.321 三個月 2.3431 +4.197 六個月 2.62607 +0.166 一年 2.97941 +2.608

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息終止五連跌報2.12548厘，升17.548基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.3431厘，升4.197基點。隔夜息報1.92393厘，升42.822基點；一周拆息升55.429基點，報2.1厘，創12月24日以來最大上漲；兩周則升21.178基點，報2.07744厘。長息方面，六個月拆息升0.166基點，報2.62607厘，一年期則升2.608基點，報2.97941厘。港元匯價今日在7.8297-7.8214之間上落，最新報7.8291。資料來源：香港銀行公會