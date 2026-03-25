25/03/2026 11:32
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息報2.13厘
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息終止五連跌報2.12548厘，升17.548基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.3431厘，升4.197基點。
隔夜息報1.92393厘，升42.822基點；一周拆息升55.429基點，報2.1厘，創12月24日以來最大上漲；兩周則升21.178基點，報2.07744厘。長息方面，六個月拆息升0.166基點，報2.62607厘，一年期則升2.608基點，報2.97941厘。
港元匯價今日在7.8297-7.8214之間上落，最新報7.8291。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.92393厘，升42.822基點；一周拆息升55.429基點，報2.1厘，創12月24日以來最大上漲；兩周則升21.178基點，報2.07744厘。長息方面，六個月拆息升0.166基點，報2.62607厘，一年期則升2.608基點，報2.97941厘。
港元匯價今日在7.8297-7.8214之間上落，最新報7.8291。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.92393
|+42.822
|一周
|2.1
|+55.429
|兩周
|2.07744
|+21.178
|一個月
|2.12548
|+17.548
|兩個月
|2.25589
|+7.321
|三個月
|2.3431
|+4.197
|六個月
|2.62607
|+0.166
|一年
|2.97941
|+2.608
資料來源：香港銀行公會