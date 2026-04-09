25/03/2026 10:11

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 駿利亨德森指2026年中國AI進入關鍵發展階段

▷ 中國AI具開源模型、變現專注、政府基建優勢

▷ 政府推動西部數據中心建設，利用太陽能風能 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道25日專訊》駿利亨德森表示，2026年中國的AI行業正踏入關鍵發展階段，受益於大規模的推廣活動、代理式(agentic)模型的快速突破，以及更務實的資金與商業化策略。當AI能力真正落地到應用層面並產生可持續現金流時，整個AI生態圈將帶來更廣闊的投資機會。*擁強大開源模型AI生態更務實，政府大力推動基礎設施建設*中國在AI競賽中具備四大競爭優勢：第一，透過強大的開源模型，中國企業建立起龐大的全球用家社群。全球數以千計的開發者正以高速進行測試、修補及微調，任何單一封閉式實驗室都難以匹敵。第二，相較美國企業，中國在資金來源及先進晶片供應上相對有限，令中國AI公司更專注於變現，令整個AI生態更務實。第三，政府正大力推動基礎設施建設，特別是在中國西部建設數據中心，當地擁有豐富的太陽能與風能資源。最後，由於中國資本市場近年較為緊縮，資金流向更為審慎，相比美國，產能過剩的風險明顯較低。由於中國政府聚焦利用AI提升生產力、貨幣政策偏向寬鬆、美中關係緩和，以及匯率走勢有利，愈來愈多本地與國際投資者開始以更正面的角度看待中國的長期前景，為精選股票提供有利環境。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。