25/03/2026 09:21
【聚焦人幣】人民幣中間價升32點子，兩連升，報6.8911
《經濟通通訊社25日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8911，較上個交易日升32點子，兩連升，較市場預測偏弱約90點，上個交易日報6.8943。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8911
|-32.00
|1歐元/人民幣
|8.0008
|+67.00
|100日圓/人民幣
|4.3394
|-82.00
|1港元/人民幣
|0.8809
|+7.70
|1英鎊/人民幣
|9.2426
|-45.00
|1澳元/人民幣
|4.8187
|-68.00
|1紐元/人民幣
|4.0192
|-109.00
|1新加坡/人民幣
|5.3908
|-128.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7418
|-160.00
|1加元/人民幣
|5.0045
|-138.00
|1人民幣/林吉特
|0.5734
|+29.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.6858
|-2091.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4555
|+116.00
|1人民幣/韓元
|217.1300
|+55.00