25/03/2026 17:28

《行業數據》工信部：前2月電信收入跌1.7%，5G移動電話用戶增至12.35億

《經濟通通訊社25日專訊》工信部公布，今年前2個月，電信業務累計收入為2904億元人民幣，同比下降1.7%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長8.4%。



截至2月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達18.26億戶，比上年末減少100.1萬戶。其中，5G移動電話用戶達12.35億戶，比上年末淨增3044萬戶，佔移動電話用戶的67.6%。三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達6.94億戶，比上年末淨增316.7萬戶。



另外，截至2月末，5G基站總數達490.9萬個，比上年末淨增7萬個，佔移動基站總數的38%，佔比較上年末提高0.4個百分點。(wn)