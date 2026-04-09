25/03/2026 11:52

【ＡＩ】阿里雲全面開放JVS Claw，無需邀請碼即可「養蝦」

《經濟通通訊社25日專訊》阿里雲今日宣布JVS Claw全面開放，所有用戶無需邀請碼，訪問下載對應的客戶端，即可獲得一隻雲端「龍蝦」。據悉，JVS Claw為新用戶提供了7天免費體驗權益，同時新增「匠心版(Artisan)」和「大師版(Master)」套餐，其中「匠心版(Artisan)」月卡首月39元（人民幣．下同）、後續每月129元。



據阿里雲介紹，全面公測版新增了多個功能，包括移動端語音輸入、JVS文件空間、Skill調用優化、定時任務專用入口和Clawbot一鍵升級等。其中，JVS Claw手機App上新增語音輸入入口，JVS文件空間則提供5GB的專屬存儲，可在多輪對話中精準搜索歷史任務；新增的Skill管控台提供三方Skill自定義開關，讓SKill執行更高效和安全。同步發布的《JVS養蝦寶典》也列舉了20多種高階使用場景，方便用戶一鍵複製，快速獲得結果。(wn)