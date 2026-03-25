25/03/2026 15:33
《行業數據》信通院：2月內地市場手機出貨量降14.6%，國產手機降15.7%
《經濟通通訊社25日專訊》中國信通院發布2026年2月國內手機市場運行分析報告，2026年2月，國內市場手機出貨量1678.9萬部，同比下降14.6%，其中，5G手機1593.1萬部，同比下降11.4%，佔同期手機出貨量的94.9%。
在品牌構成方面，2026年2月，國產品牌手機出貨量1435.5萬部，同比下降15.7%，佔同期手機出貨量的85.5%；國產品牌上市新機型23款，同比增長76.9%，佔同期手機上市新機型數量的100%。
2026年1-2月，國內市場手機出貨量3965.5萬部，同比下降15.5%，其中，5G手機3580.1萬部，同比下降14%，佔同期手機出貨量的90.3%。國產品牌手機出貨量3442.9萬部，同比下降13.6%，佔同期手機出貨量的86.8%；國產品牌上市新機型56款，同比增長16.9%，佔同期手機上市新機型數量的93.3%。(wn)
在品牌構成方面，2026年2月，國產品牌手機出貨量1435.5萬部，同比下降15.7%，佔同期手機出貨量的85.5%；國產品牌上市新機型23款，同比增長76.9%，佔同期手機上市新機型數量的100%。
2026年1-2月，國內市場手機出貨量3965.5萬部，同比下降15.5%，其中，5G手機3580.1萬部，同比下降14%，佔同期手機出貨量的90.3%。國產品牌手機出貨量3442.9萬部，同比下降13.6%，佔同期手機出貨量的86.8%；國產品牌上市新機型56款，同比增長16.9%，佔同期手機上市新機型數量的93.3%。(wn)