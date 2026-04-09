25/03/2026 17:14

【ＡＩ】國家超算互聯網免費發放詞元(Tokens)額度升至每人3000萬

《經濟通通訊社25日專訊》國家超算互聯網宣布啟動新一輪詞元(Tokens)贈送活動。該活動面向平台全體用戶，限時免費發放單人最高3000萬詞元(Tokens)額度，以降低科研專屬「龍蝦」SClaw等智能體體驗門檻。此外，超算互聯網用戶所享0.1元人民幣/百萬Tokens的特惠續用價，將延至4月6日。



SClaw是國家超算互聯網於本月23日上線的科研專屬龍蝦，據介紹，其通過集成「科研Skill（技能）、大模型路由引擎、科學數據庫和知識庫」，接入海量科學計算Skills，覆蓋全科研場景需求，並具備極簡操作、全科研場景適配、全天候值守等優勢。



此前，國家超算互聯網於3月11日宣布向平台的OpenClaw用戶免費發放每人限時2周總計1000萬Tokens的額度，並將OpenClaw的Token續購價格降至最低0.1元/百萬Tokens。(wn)