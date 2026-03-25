25/03/2026 08:32

【中東戰火】王毅與伊朗外長通電話，呼籲各方盡快啟動和談進程

《經濟通通訊社25日專訊》以色列和伊朗繼續互相轟炸，雙方都有民居受破壞。中共中央政治局委員、外交部長王毅昨（24日）應約與伊朗外長阿拉格齊通電話，強調反對侵犯別國主權，希望各方盡快啟動和談進程。據報美國和伊朗官員本周將在巴基斯坦會談。



王毅重申了中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力，談起來總比打下去好。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和視窗，盡快啟動和談進程。中方將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。



阿拉格齊感謝中方提供緊急人道主義援助。伊方致力於實現全面停戰。霍爾木茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突，期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。(ry)