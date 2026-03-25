25/03/2026 11:05

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3190 +0.10 1周 1.4350 +1.80 2周 1.5112 -0.08 1個月 1.5045 +0.05 3個月 1.5155 -0.05 6個月 1.5265 -0.05 9個月 1.5365 -0.15 1年 1.5455 -0.15

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行785億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有205億元逆回購到期，即今日淨投放580億元，結束連續五個交易日收水。*人行本月增量500億元續做MLF*人民銀行昨公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。今日有4500億元MLF到期，即人行本月增量500億元續做MLF。招聯首席經濟學家董希淼表示，在3月買斷式逆回購操作兩次縮量續作後，本次MLF操作加量續作傳遞出明確信號，有助於打消市場對於流動性可能收緊的擔憂。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅隔夜、1周、1個月升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)