25/03/2026 10:00

《Ａ股焦點》有色金屬板塊走強，特朗普再釋放美伊談判利多消息

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普周二（24日）表示，美國通過談判結束與伊朗戰爭的努力取得進展，包括從德黑蘭方面爭取到了一項重要讓步；與此同時，多家媒體報道稱，華盛頓已提交了一份15點的和解提案。



有色金屬板塊大幅走強，融捷股份(深:002192)漲停，興業銀錫(深:000426)升近8%，雲南鍺業(深:002428)楊7.5%，盛達資源(深:000603)升6.9%。倫敦金屬交易所(LME)指標期錫漲逾3%，主力滬錫合約上漲超過4%。



金價早盤上揚逾2%，現貨金報每盎司4568.29美元；滬深黃金概念跟漲，曉程科技(深:300139)彈8.5%，赤峰黃金(滬:600988)走高6.8%，中金黃金(滬:600489)升6.5%，山金國際(深:000975)升5.8%。(ry)