25/03/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶23點子，報6.8900

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8911，較上個交易日升32點子，兩連升，較市場預測偏弱約90點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開23點子，報6.8900，上個交易日即期匯率收盤報6.8877。



特朗普稱美伊談判接近達成協議，美提15條件和談方案並有意停火一個月。市場人士稱，中東局勢似有緩和跡象，美元小幅回落，這有利於非美貨幣反彈，但局勢不確定性仍較大，短期人民幣走勢仍可能反覆。



招商證券宏觀觀點最新觀點認為，今年中國貿易政策有較強的貨物貿易再平衡訴求，主要的手段是擴大進口，以期收窄貨物貿易順差。預計今年人民幣兌美元匯率繼續保持較大升值幅度，全年匯率將向6.7接近。(jq)