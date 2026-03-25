25/03/2026 16:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌100點子，報6.8977

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8977，較上個交易日4時30分收盤價跌100點子，全日在6.8823至6.9018之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌4點子，報6.9001。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8911，較上個交易日升32點子，兩連升，較市場預測偏弱約90點。



市場人士稱，中東緊張局勢似有緩解跡象，不過市場仍偏謹慎，油價仍在相對高位徘徊，人民幣短期可能維持區間寬幅震盪，等待局勢進一步明朗。一外資行交易員稱，「人民幣目前繼續區間波動，我傾向往好的方向做。（中東局勢）周末說不定就出結果，不是和談，就是升級」。另一外資行交易員稱，目前市場相對信特朗普的表態多一點，「他能畫得動K線」。



美國總統特朗普周二（24日）表示，美國通過談判結束與伊朗戰爭的努力取得進展，包括從德黑蘭方面爭取到了一項重要讓步。另有多家媒體稱，華盛頓已提交了一份15點和解提案。



巴克萊最新觀點認為，人民幣是受油價衝擊較小的貨幣之一，只要匯率指數不過快上漲，預計中國人行不會試圖逆轉人民幣升值，對穩步升值持開放態度。(jq)