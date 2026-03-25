25/03/2026 09:31

【美國議息】芝加哥聯儲行行長：降息前必須看到通脹降溫

《經濟通通訊社25日專訊》芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比表示，降息前必須看到通脹降溫。



他表示：「如果能源基礎設施遭到破壞，供應鏈發生變化，波斯灣局勢出現動盪，即使衝突結束，這些因素都會影響整體能源價格，或者說原油價格。我們必須看到通脹取得進展。」



此外，聯儲局理事巴爾表示，政策制定者可能需要在一段時間內維持利率不變，以應對明顯高於央行2%目標的通脹。



巴爾表示：「在考慮進一步下調政策利率之前，我希望看到證據表明，商品和服務價格通脹正在可持續地回落，前提是勞動力市場狀況保持穩定。」



他表示，支持聯儲局上周連續第二次會議維持基準利率不變的決定。(rc)